Thomas Detry eindigt op tiende plaats op Cyprus Open golf

Na een mindere slotronde van 69 slagen is Thomas Detry zondag tiende geworden op het Cyprus Open golftoernooi (European Tour/1 miljoen euro), dat werd gespeeld op de Aphrodite Hills-golfbaan in het Cypriotische Paphos.

Detry, die voor de aanvang van de laatste ronde op een gedeelde tweede plaats stond, met een slag meer dan de leider, zag zijn kansen op de overwinning aanzienlijk slinken na een dubbele bogey op de par-5 derde hole. Meteen was de 27-jarige Brusselaar op achtervolgen aangewezen. Detry herpakte zich en putte birdies weg op de holes, zes, tien, elf, twaalf en veertien, waarmee hij terug in de top zes klom.

De concurrentie bleef echter ook niet bij de pakken zitten en scoorde stevig. Na een bogey op de vijftiende hole was meteen alle hoop op de overwinning voorbij. In de eindstand telde onze landgenoot vijf slagen meer dan de Engelsman Callum Schinkwin, die in een play-off, met een birdie op de eerste extra hole, net iets beter was dan de Fin Kalle Samooja.

Nicolas Colsaerts, die na een derde ronde van 73 slagen werd verwezen naar de 67e plaats, had voor zijn laatste achttien holes 71 slagen nodig. De 37-jarige Brusselaar noteerde in zijn slotronde een mix van birdies, eagles, bogeys en dubbele bogeys. Zo putte Colsaerts op zijn eerste vijf holes twee birdies en een eagle weg, maar na drie bogeys en twee dubbele bogeys, ging het van vier onder par naar drie over par. Na een eagle op de par-4 veertiende hole en een birdie op de laatste hole eindigde de drievoudige European Tour-winnaar op de 66e stek.

De Portugees Ricardo Santos lukte op de zevende hole, een 156 meter lange par-3, nog een hole-in-one.

Eindstand Cyprus Open, Paphos:

1. Callum Shinkwin (Eng) 264=67-66-68-63 -20

(wint play-off met birdie op eerste extra hole)

2. Kalle Samooja (Fin) 264=70-66-64-64

3. Robert MacIntyre (Sch) 266=68-67-66-65

. Higgo Garrick (ZAf) 266=68-66-67-65

. Jamie Donaldson (Wal) 266=65-65-69-67

6. Jason Scrivener (Aus) 267=70-66-67-64

. Dale Whitnell (Eng) 267=68-68-66-65

. Sami Välimäki (Fin) 267=65-67-68-67

9. Adrien Saddier (Fra) 268=67-69-66-66

10. David Drysdale (Scg) 269=65-67-68-69

. Thomas Detry (Bel) 269=66-67-67-69 ...

66. Nicolas Colsaerts (Bel) 283=69-70-73-71