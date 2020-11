Antonio Cairoli pakt eindzege in MXGP Trentino, Clément Desalle wint 2e manche

De Italiaan Antonio Cairoli (KTM) heeft zondag de Grote Prijs van Trentino in de MXGP gewonnen, de 16e van 18 wedstrijden in het wereldkampioenschap motorcross. Clément Desalle (Kawasaki) eindigde als 3e met een overwinning in de 2e manche. In de MX2 behaalde Jago Geerts zijn 5e overwinning van het seizoen.

De Italiaan Antonio Cairoli werd 2e in beide manches, maar komt slechts één puntje dichter op Tim Gajser in de rangschikking. Die won immers de eerste manche en werd 3e in de tweede. De Sloveen heeft 626 punten, met 553 staat Antonio Cairoli 2e. De Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha), 5e zondag, staat 3e met 535 punten. Clément Desalle staat 7e met 402 punten.

Desalle (links) Foto: BELGA

Jeremy Van Horebeek (Honda) werd 13e en 11e, waardoor hij op een 12e plaats belandde in deze Grote Prijs. Hij blijft in de top 10 met 307 punten. Brent Van Doninck (Yamaha), 16e en 10e zondag, bezet de 13e plaats. Hij staat 24e met 69 punten in de WK-stand.

Woensdag staat de Grote Prijs van Pietramurata en zondag de Grote Prijs Garda Trentino op het programma, op hetzelfde circuit als zondag.

Vijfde zege voor Geerts in MX2

Jago Geerts (Yamaha) heeft zondag in het Italiaanse Pietramurata de Grote Prijs motorcross van Trentino in de MX2-klasse op zijn naam geschreven, dat is de zestiende manche van het seizoen.

Onze landgenoot eindigde op de vierde plaats in de eerste reeks, om vervolgens de tweede reeks te winnen. Zo boekte hij zijn vijfde zege dit seizoen.

Geerts haalde het in Trentino van de Deen Thomas Kjer Olsen (Husvarna) en Tom Vialle (KTM). De Fransman blijft wel aan de leiding in de WK-stand, met een voorsprong van 73 punten op Geerts.