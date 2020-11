Kabinet Volksgezondheid verzekert: ‘Vanaf maandag honderden extra covid-bedden op intensieve zorg’

Morgen, maandag 2 november, wordt fase 2B van het noodplan voor de ziekenhuizen uitgerold. Daardoor zullen er zeker voldoende bedden op intensieve zorg zijn, verzekert het kabinet Volksgezondheid. Het reageert daarmee op de alarmkreet dat er nog maar 106 vrije bedden zouden zijn.

In C’est pas tous les jour dimanche, het zondagse actuaprogramma op de Franstalige televisiezender RTL-TVi, heeft Philippe Devos, voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, aan de alarmbel getrokken. Volgens hem waren er vanochtend slechts 106 bedden op intensieve zorg meer vrij voor het ganse land en is er vijftig procent kans dat die bedden binnen tien dagen of zelfs een week ingenomen zijn.

Maar Devos houdt daarbij nog geen rekening met fase 2B van het noodplan voor de ziekenhuizen dat vanaf morgen, maandag 2 november, uitgerold zal zijn. Die fase 2B houdt in dat zestig procent van de intensieve bedden in ons land, te weten 1.200 van de 2.000 bedden, voor covid-19-patiënten worden voorbehouden.

En daarbovenop moeten de algemene en universitaire ziekenhuizen in het land ook nog extra bedden voor intensieve zorg aan covid-patiënten voorzien. Het gaat om veertig procent bovenop die 2.000 bedden, of 800 extra bedden. Die uitbreiding is mogelijk door bijvoorbeeld een verkoeverkamer van een operatiekwartier om te vormen tot een zaal voor covidpatiënten die machinaal beademd worden.

Niet-noodzakelijke operaties moeten wijken

‘Dat betekent dat België vanaf maandag dus over 2.800 bedden op intensieve zorg zal beschikken’, verzekert het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). Daarvan zouden er dus 2.000 beschikbaar zijn voor covid-19-patiënten. Het kabinet geeft wel toe dat daardoor wel niet-noodzakelijke operaties zullen worden uitgesteld.

In fase 2B van het noodplan voorzien de ziekenhuizen ook 7.200 gewone bedden voor covidpatiënten. Als een ziekenhuis niet of slechts gedeeltelijk kan opschalen naar fase 2B, bijvoorbeeld bij gebrek aan personeel, moet het de bevoegde overheid en de gezondheidsinspectie waarschuwen. Dat is mogelijk in een aantal ziekenhuizen het geval, waardoor die theoretische capaciteit van 2.000 intensieve bedden voor covid mogelijk (nog) niet behaald zal zijn.

Volgens de meest recente cijfers van Sciensano liggen er 6.497 patiënten met covid-19 in de ziekenhuizen. Daarvan liggen er 1.160 op een afdeling intensieve zorg. Ter vergelijking: vorige week waren dat er nog maar 694.