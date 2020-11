Debutant Mukairu bezorgt Anderlecht zege tegen Antwerp

Anderlecht heeft in het eigen Astridpark een uitstekende zaak gedaan. Paars-wit won de topper tegen Antwerp met 1-0 en komt zo samen met Club Brugge en Antwerp op een gedeelde derde plaats. Paul Mukairu was de held van de dag: de 20-jarige Nigeriaan kwam voor het eerst in actie en scoorde het enige doelpunt.

Antwerp kon alleen aan de leiding komen in het Lotto Park, maar de eerste mogelijkheid was voor Anderlecht. Zulj kapte zijn mannetje uit en legde aan vanop randje zestien, maar besloot op doelman Butez. Paars-wit was baas in de openingsfase, zonder supergevaarlijk te worden. Tau kwam wel voor doel na een hakje van Amuzu, maar de aflegger naar Nmecha kwam niet aan. Antwerp, waar Miyoshi, Haroun en Juklerod rust kregen, kwam vaak net te laat en moest het in het eerste halfuur stellen met een schotje van ex-Sportingboy Gerkens.

Weinig vloeiend

Middenin de tweede helft kwamen er opnieuw twee kansjes voor Anderlecht. Eerst een goed schot van Amuzu, dat buiten ging via Gelin. Niet veel later kopte Delcroix over. Vloeiend was het aan geen van beide kanten, want ook Anderlecht zocht naar openingen. The Great Old leek geduldig zijn moment af te wachten: het bouwde heel rustig op, echter, zonder iets klaar te spelen.

Bij de eerste ernstige kans voor Antwerp werd het vijf minuten voor rust wel meteen heel gevaarlijk. Het was opnieuw Gerkens die aanlegde voor een goed schot, Van Crombrugge kon wegboksen. Vlak voor het einde van de eerste helft mikte Bundu aan de overkant nog in het zijnet. Spannender dan dat werd het in een matige eerste helft niet. De boel zat behoorlijk op slot.

Droomdebuut voor Mukairu

Anderlecht zette zijn overwicht meteen na de pauze verder. Tau stuurde Nmecha diep, maar die verspeelde zijn moment en liet Butez tussenkomen. Antwerp bleef zoekende, maar was wel gevaarlijk op een voorzet van Buta. Ampomah, die voor het eerst in de basis stond, mikte net naast. Zoetjesaan kwamen de bezoekers eindelijk wat in de wedstrijd. Refaelov stond vrij en kon aanleggen, Van Crombrugge bracht redding. Even later was Ampomah daar opnieuw met een gekrulde knal, de Anderlecht-keeper moest zijn ploeg overeind houden.

Op het uur bracht Kompany debutant Paul Mukairu in de plaats van de onzichtbare Bundu. Hij kwam meteen aan zet in de zestien, maar er stonden te veel Antwerp-verdedigers voor zijn neus om tot een noemenswaardig schot te komen. Twintig minuten voor affluiten zette Nmecha een mooie aanval op en bediende Amuzu, maar die mikte ruim naast.

Anderlecht verdiende een doelpunt, en dat viel een kwartiertje voor tijd. Sambi Lokonga zette Mukairu vrij, beiden kregen alle ruimte van de Antwerpse defensie. De twintigjarige Nigeriaan nam aan met links, legde snel naar zijn rechter en krulde knap de 1-0 in doel vanop de rand van de zestien. Wat een droomdebuut.

Paars-wit bleef na zijn doelpunt op zoek gaan naar de 2-0. Amuzu had de beste kans, maar hij trapte opnieuw rakelings naast. Butez duwde daarna nog een bal van Nmecha weg, de score bleef ongewijzigd. Klein feestje in Anderlecht, dat weer helemaal onder de mensen staat.