Ministerieel Besluit klaar: tuincentra, boekenwinkels, notarissen en banken open

Het Ministerieel Besluit dat de ‘verstrengde lockdown’ juridisch onderbouwt, is gepubliceerd in het Staatsblad. In het besluit staat onder meer de lijst van winkels die open mogen blijven.

De lijst bracht minister Clarinval zaterdag al naar buiten, en is nu dus officieel gemaakt met de publicatie in het Staatsblad. Nieuwe zaken staan er niet in. U zult de komende weken dus nog steeds terecht kunnen in:

de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;

de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten;

de dierenvoedingswinkels;

de apotheken;

de kranten- en boekenwinkels;

de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;

de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;

de winkels voor medische hulpmiddelen;

de doe-het-zelfzaken;

de tuincentra en boomkwekerijen;

de bloemen- en plantenwinkels;

de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;

de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;

de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;

de winkels voor schrijf- en papierwaren.

De meubelwinkels, die oneerlijke concurrentie vreesden van de tuincentra, mogen niet openblijven. Tuincentra mogen wel enkel hun ‘essentieel’ aanbod verkopen, geen barbecues of (tuin)meubels dus. Hetzelfde geldt voor supermarkten: zij mogen geen speelgoed, televisies of kledij verkopen. Dat aanbod moet ‘afgeschermd worden’.

Bedrijven sluiten in principe niet. Contactberoepen moeten wel stoppen. Het gaat dan om:

de schoonheidssalons;

de niet-medische pedicurezaken;

de nagelsalons;

de massagesalons;

de kapperszaken en barbiers;

de tatoeage- en piercingsalons.

Eerder was al duidelijk dat de kinderopvang open blijft, net als de scholen (die wel een verlengde herfstvakantie hebben tot 15 november). Ook banken, notarissen en schoonmaakdiensten blijven aan het werk.