Vier jaar president Trump in acht zeer markante video’s

In 2016 verraste Donald Trump vriend en vijand: niet Hillary Clinton, maar hijzelf werd de nieuwe president van de VS. Wat volgde, waren vier zeer opmerkelijke jaren in de recente Amerikaanse geschiedenis. We doken in het archief en maakten een selectie uit de honderden video’s die we bij De Standaard over hem maakten sinds zijn aantreden.

Enkele maanden na zijn eedaflegging trekt president Trump door Europa. Ook in ons land houdt hij halt voor een Navo-top eind mei 2017. En daar leren heel wat regeringsleiders hem meteen kennen.

Een klein jaar later, in april 2018, nodigt hij Emmanuel Macron uit voor een staatsbezoek aan de VS. Trump heeft respect voor Macron, en voor de camera’s lijken ze twee handen op één buik.

2018 is het ook jaar waarin Californië kreunt onder historisch zware bosbranden. Het stadje Paradise wordt haast volledig van de kaart geveegd en groeit uit tot een symbool voor de ravage. Maar wanneer de president het rampgebied bezoekt, loopt dat toch niet zoals hij gepland had.

We spoelen door naar september 2019: orkaan Dorian raast langs de oostkust van de VS en in een tweet beweert Trump dat ook de staat Alabama op het traject van de orkaan ligt. Enkele weerkundigen spreken hem tegen, en dus besluit Trump er een kaart bij te nemen om zijn gelijk te halen.

Dat het contrast tussen Trump en zijn voorganger Barack Obama groot was, is al snel duidelijk. Maar op 27 oktober 2019, wanneer Trump de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi aankondigt, wordt het contrast wel heel hard benadrukt.

Trumps relatie met de Democraten is van meet af aan barslecht. Wanneer hij begin dit jaar zijn State of the Union aflegt in het Congres komen de spanningen tussen hem en speaker Nancy Pelosi tot een hoogtepunt.

Niet veel later raken ook de VS in de ban van het nieuwe coronavirus. Weken aan een stuk houdt Trump een dagelijkse briefing in het Witte Huis over de coronacrisis, tot hij plots genoeg heeft van de continue clashes met de aanwezige journalisten.

Al snel zijn de VS het zwaarst getroffen land ter wereld. Maanden aan een stuk gaat hij in discussie met wetenschappers en onderstreept hij hoe goed hij de crisis heeft aangepakt. Eind april verbaast hij de wereld met het voorstel om bleekmiddel in te spuiten tegen covid-19.