Volleybond beslist vrouwenliga verder te zetten, maar daar hebben clubs vragen bij

Tussen de meerderheid van de negen vrouwenligaclubs en de bondstop zit er meer dan één haar in de boter. De bond zou de competitie, die slechts tot en met woensdag 4 november geschorst is, hervatten met een beperkter aantal clubs.

De volleybalbond zet alle competities met uitzondering van de beide liga’s on hold tot minstens 15 december 2020. Daarna hebben de teams een periode nodig om de trainingen te hervatten. Daarom voorziet de bond -onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen- een minimale blokkering van de competities tot en met het weekend van 9 en 10 januari 2021.

Voor de beide liga’s, de hoogste reeksen bij mannen en vrouwen, geldt een uitzonderingsprocedure die met de overheden werd uitgewerkt en door beide ministers van sport goedgekeurd werd. “Mits strikte naleving van een specifiek bijkomende protocol - welke belangrijke inspanningen vergt van de clubs- wordt de competitie én bekercompetitie verder gezet zoals initieel voorzien. We hebben als federatie besloten dat de competitie op het hoogste niveau verder zal doorgaan omdat de federale overheid dit verantwoord vindt om deze in te richten volgens de afgesproken protocols”, schrijft de top van de volleybond op zijn website. “De acht clubs van de liga mannen hebben zich bereid verklaard de competities met respect van alle regels verder te zetten. Wat betreft de Liga Dames wordt de competitie hervat met de clubs die zich in orde hebben gezet met de gemaakte afspraken en voordien reeds eerder gecommuniceerde protocols, dit in vervolg op de vergadering van vorige woensdag met de federatie.”

Vijf van de negen ligaclubs bij de vrouwen – titelkandidaat Limburg Ladies, bekerhouder Hermes Oostende, Michelbeke, Charleroi en Antwerp - vinden het onverantwoord om in deze gezondheidscrisis verder te volleyen. Ze hebben dan ook vragen bij de beslissing van de bond.

“We hebben geen flauw idee op dit moment welke damesclubs kunnen/wensen voldoen aan de strenge voorwaarden van het protocol dat zonder inspraak of aftoetsing bij de clubs werd ingediend”, reageren ze. “Ons alternatief voorstel om pauzeknop in te duwen, evalueren na de eerste helft van december en een eventuele heropstart plannen, wordt per definitie onmogelijk.”

Eveneens hebben ze vragen over de beker van België waarvan pas de eerste van drie voorrondes gespeeld is. “Hoe wil men dit oplossen zoals initieel voorzien?”

“Wij herhalen onze oproep dan ook om binnen de liga en de federatie: solidariteit te betonen en ons te voegen bij team Belgium. Samen met 11 miljoen Belgen gaan we de strijd aan tegen COVID-19. We vragen deze beslissing te herzien, de pauzeknop in te drukken, te evalueren en vanaf het moment dat het terug verantwoord is, alle volleyballiefhebbers en -beoefenaars van het hoogste tot het laagste niveau de kans geven onze schitterende sport aan te bieden in een voor hen veilige omgeving.”