Vlaanderen krijgt opnieuw literaire prijzen

Drie jaar nadat in Vlaanderen de laatste literatuurprijs werd uitgereikt, roept minister van cultuur Jan Jambon (N-VA) er opnieuw één in het leven.

Op de ‘alternatieve boekenbeurs’ in Antwerp Expo maakte Jambon zonet bekend dat hij de organisatie van de prijs aan het boekenfonds Literatuur Vlaanderen toevertrouwt. De prijs moet het ambitieniveau van de grote Nederlandse literatuurprijzen kunnen doorstaan. Om een idee te geven: zowel de Libris Literatuurprijs als de Boekenbon Literatuurprijs zijn gedoteerd met 50.000 euro.

Jambon schuift meteen twee prijzen naar voor. De eerste is bestemd voor volwassenen en behelst zowel fictie als non-fictie. De tweede prijs wordt uitgereikt aan het beste kinder-of jeugdboek. Jambon situeert het initiatief in het kader van het relanceplan voor de cultuursector.

De nieuwe prijs, die nog geen naam heeft, wordt voor het eerst toegekend in 2022. Hij zal telkens in februari uitgereikt worden, in de aanloop naar de jeugdboekenweek. Over de jury en de dotatie zijn nog geen details bekend. Literatuur Vlaanderen sleutelt samen met het Boekenoverleg aan de praktische uitwerking.

Daarmee heeft de literaire wereld opnieuw een momentum dat de schrijfverrichtingen luister bijzet. Door hun opzet knopen de prijzen aan bij de traditie van de Gouden Uil, die tussen 1995 en 2011 zowel boeken voor volwassenen als voor kinderen bekroonde. Vanaf de Gouden Boekenuil in 2012 viel de prijs voor kinder-en jeugdliteratuur weg. Er was nog wel een lezersjury. In 2016 vervelde de prijs tot Fintro Literatuurprijs, maar die kende maar twee edities. Jeroen Olyslaegers was in 2017 met Wil de laatste schrijver die de prijs won. Hij kreeg toen zowel de jury-als de lezersprijs.