Lazio kan opnieuw op Ciro Immobile rekenen

Het Italiaanse Lazio kan zondag in de uitwedstrijd van de zesde speeldag in de Serie A op bezoek bij Lazio opnieuw rekenen op aanvaller Ciro Immobile, zo maakte de club bekend.

De Europese topschutter van vorig seizoen ontbrak eerder deze week nog in de Romeinse selectie voor de verplaatsing naar Club Brugge, op de tweede speeldag in de Champions League. Een gedecimeerd Lazio, vanwege coronabesmettingen en een aantal blessures, dwong er toch nog een 1-1 gelijkspel af. Volgens de Italiaanse pers had Immobile een vals positieve test afgelegd en is hij daardoor nu alweer beschikbaar. Ook doelman Thomas Strakosha en verdediger Luiz Felipe zijn er tegen Torino weer bij. Middenvelders Luis Alberto en Manuel Lazzari zitten niet in de selectie.

Lazio plaatste zaterdag zijn voltallige spelersgroep in quarantaine na een reeks positieve tests op het coronavirus. De club verduidelijkte echter niet over hoeveel besmettingen het gaat en welke spelers er het longvirus hebben opgelopen. “De besmette personen werden thuis in isolatie geplaatst, terwijl de rest van de spelersgroep in quarantaine gaat, onder toezicht van het medische clubpersoneel.”