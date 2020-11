Eerste koersen van 2021 nu al afgelast: coronavirus trekt streep door Tour Down Under en Cadel Great Ocean Road Race

Het coronavirus trekt nu al een streep door de eerste wielerwedstrijden van het nieuwe seizoen. Zondagochtend raakte bekend dat zowel Cadel Great Ocean Road Race als de Tour Down Under niet zullen doorgaan. Beide races stonden in januari 2021 in Australië op het programma.

De Santos Tour Down Under stond geprogrammeerd van 14 tot 24 januari 2021, maar het was al langer duidelijk dat het dit jaar zo goed als onmogelijk zou worden de wedstrijd te laten doorgaan door de strenge quarantainemaatregelen in Australië. De WorldTourwedstrijd geldt traditioneel als een van de eerste rittenkoersen van het seizoen. Richie Porte won de wedstrijd vorig jaar, Simon Gerrans is de recordhouder met 4 eindzeges.

Ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race, gepland op 31 januari 2021, zal niet doorgaan. “We zijn al bezig om de editie van 2022 nog beter en groter te maken, inclusief een reüniefeestje om de tiende verjaardag van Cadel Evans’ Tourzege te vieren”, luidt het op de website van de organisatie.