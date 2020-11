Arts waarschuwt voor koopzondag: ‘Hoe het begon. Hoe het eindigde’

Gebruikmaken van de laatste dag waarop de winkels open zijn om nog eens leuk te gaan shoppen, is geen goed idee. Die boodschap wil Walter Verbrugghe, intensivist van UZ Antwerpen, overbrengen met twee opvallende longfoto’s.

De strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaan pas zondagavond in. Dat betekent dat alle winkels zondag nog open mogen zijn. Het is ook de eerste zondag van de maand, wat in verschillende steden een ‘koopzondag betekent’. In Antwerpen gaat die geplande koopzondag gewoon door. Met goedkeuring van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), maar tot ergernis van de experts en de ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. Die roepen iedereen op om nu al thuis te blijven, nadat het zaterdag al in het hele land erg druk was in winkelstraten en aan grote baanwinkels.

Intensivist Verbrugghe tracht mensen nogmaals duidelijk te maken waarom we best nu al thuisblijven. ‘Koopzondag in Antwerpen. Hoe het begon (bij een foto van gezonde longen, red.) en hoe het eindigde (bij een foto van door covid-19 aangetaste longen, red.).’