De naam was Connery, Sean Connery. De Schotse acteur vluchtte met succes weg van het personage dat hem groot maakte, maar James Bond bleef hem schaduwen. Zeg nooit nooit meer.

‘Bond, James Bond.’ Met die simpele woorden maakte Sean Connery, bijgestaan door dat onsterfelijke melodietje, zijn introductie in Dr. No, de eerste Bondfilm, in 1962. Velen probeerden, allen faalden ...