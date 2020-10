Van kledingzaak tot tattooshop, overal was het bomvol: ‘Ze hadden beter alles al gesloten. Ik heb het nog nooit zo druk geweten’

Loopschoenen, vaatwastabletten, een fopspeen of een foto met de twee nieuwste aapjes in de Zoo: velen hadden zaterdag nog iets essentieel op te pikken uit de niet-essentiële zaken die vanaf maandag anderhalve maand lang op slot gaan. Dus kleurde de Meir in Antwerpen pikzwart, vol volk dat zich nog snel een nieuw kleurtje liet aanmeten, qua coupe of winterjas. Of met een tattoo. ‘Toch niet écht oké, zoveel volk. Snel nog een broodje eten en we zijn terug weg.’