Club Brugge geeft zege tegen KV Mechelen uit handen

Club Brugge en KV Mechelen hebben zaterdag op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League 2-2 gelijkgespeeld. De landskampioen kon nu al drie competitiewedstrijden op rij niet winnen.

De eerste grote kans was meteen prijs voor de thuisploeg. Na een dubieuze overtreding op Krmencik krulde Vormer (14.) de vrije trap heerlijk in doel. Club heerste en zette dat ook om in een tweede doelpunt. Bijker gaf de bal zomaar weg, Vanaken zette hierop Lang alleen voor doel, die niet twijfelde om zijn tweede doelpunt van het seizoen binnen te werken. Net voor de rust was was het wel aan KV Mechelen. De Camargo (42.) dook op aan de eerste paal waarbij hij de bal heerlijk achter het steunbeen in de verste hoek werkte.

In de tweede helft een heel ander spelbeeld. De landskampioen gaf de touwtjes helemaal uit handen, maar Mechelen vergat een resem kansen af te maken. Tot tien minuten voor affluiten. Engvall kon de voorzet van Hairemans terugkoppen tot bij Schoofs (81.), die niet faalde.

Door dit puntenverlies vergeet Club Brugge de aansluiting te maken met leider Charleroi. Het staat derde met twintig punten. Woensdag staat de Champions League-wedstrijd tegen Dortmund op het programma. Mechelen doet een goede zaak en staat vijftiende met acht punten. Volgende week ontvangt KVM leider Charleroi.