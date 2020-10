Engeland, Portugal en Oostenrijk kondigen nieuwe lockdown aan

In heel Engeland gaat vanaf donderdag middernacht een lockdown in. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson zaterdag bekendgemaakt. De maatregelen zullen van kracht blijven tot 2 december. Ook Portugal en Oostenrijk gaan weer op slot.

De ruim 56 miljoen inwoners van het Engelse deel van het Verenigd Koninkrijk zullen enkel nog voor essentiële verplaatsingen hun huis mogen verlaten. Zo blijven verplaatsingen naar het werk en naar supermarkten of voedingswinkels toegelaten. ‘De basisboodschap vanaf donderdag is: blijf thuis, bescherm de gezondheidszorg en red levens’, verklaarde Johnson.

Alle niet-essentiële winkels, culturele instellingen, sportcentra, cafés en restaurants moeten dicht. Afhaalgerechten mogen wel nog worden aangeboden. In tegenstelling tot de lockdown die in het voorjaar was afgekondigd, mogen de scholen en universiteiten deze keer wel openblijven.

Johnson zegt met de maatregel onder meer te willen voorkomen dat ziekenhuizen verder overspoeld worden door coronapatiënten. ‘De verspreiding van het virus verloopt sneller dan in het meest ongunstige scenario van onze wetenschappelijke adviseurs’, vervolgde Johnson. ‘Nu is het tijd om te handelen, want er is geen alternatief’, aldus de premier, die ook verwees naar gelijkaardige maatregelen in Frankrijk, Duitsland een België.

In heel het Verenigd Koninkrijk werden zaterdag 21.915 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daardoor heeft het land de kaap van de één miljoen coronagevallen overschreden. De lockdown is echter niet van toepassing in Schotland, Wales en Noord-Ierland. Die regionale overheden stellen hun eigen regels op.

In tegenstelling tot de eerste lockdown, zullen de voetbalwedstrijden in de Premier League deze keer wel gewoon kunnen doorgaan. Johnson bevestigde dat de hoogste voetbalcompetitie niet wordt stilgelegd. De wedstrijden in de Premier League worden achter gesloten deuren gespeeld, zonder publiek op de tribunes. Het is nog niet duidelijk of de lagere voetbalcompetities in Engeland ook doorgaan.

Wenen Foto: REUTERS

Oostenrijk stelt avondklok in vanaf 20 uur

Oostenrijk legt vanaf dinsdag voor vier weken het grootste deel van het openbare leven stil, zo kondigde bondskanselier Sebastian Kurz aan. Tussen 20 uur en 6 uur mogen mensen enkel nog om geldige redenen hun woning verlaten. De cultuur- en vrijetijdsinstellingen sluiten de deuren en buiten begrafenissen mogen er geen evenementen meer plaatsvinden.

Horecazaken moeten sluiten, enkel leveringen en afhaal zijn nog mogelijk, en in de hotels mogen enkel nog zakenmensen verblijven. Sportwedstrijden zullen weer zonder publiek plaatsvinden en contactsporten worden verboden. Winkels, scholen en dienstverleners zoals kappers mogen wel onder voorwaarden open blijven. Middelbare scholen en hogescholen en universiteiten gaan wel weer over tot onderwijs op afstand, zoals tijdens de eerste lockdown eerder dit jaar.

‘Het is noodzakelijk om deze stap te zetten, om te vermijden dat de afdelingen intensieve zorg overbelast geraken’, zei Kurz. Het aantal besmettingen stijgt sinds enkele weken weer sterk in Oostenrijk. Zaterdag werden 5.349 nieuwe besmettingen geregistreerd in 24 uur tijd. Vrijdag werd een recordaantal van 5.627 besmettingen geteld.

Lissabon Foto: REUTERS

Ook Portugezen moeten thuisblijven

Ook een groot van Portugal gaat opnieuw in lockdown. ‘Dit is het moment waarop het noodzakelijk is geworden om bijkomende restrictieve maatregelen te nemen om de pandemie onder controle te krijgen’, zo verklaarde eerste minister Antonio Costa na afloop van een bijzondere ministerraad over de coronacrisis.

De maatregelen die al een tiental dagen van kracht zijn in drie gemeenten in het noorden van het land, zullen vanaf woensdag worden uitgebreid tot 121 van de in totaal 308 gemeenten. Ongeveer 7,1 miljoen inwoners, wat neerkomt op zeventig procent van de Portugese bevolking, krijgen met de nieuwe lockdown te maken. De mensen zullen wel hun huis kunnen verlaten om te gaan werken of om hun kinderen naar school te brengen. Winkels moeten ten laatste om 22 uur sluiten en bedrijven moeten telewerk of gespreide werktijden voorzien.