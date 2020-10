Charleroi laat geen punten liggen tegen Cercle en klimt naar voorlopige eerste plaats

Charleroi heeft zaterdag op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League geen punten laten liggen tegen Cercle Brugge. De Carolo’s wonnen thuis met 3-0 en klimmen voorlopig naar de kop van de stand.

Na een eerste helft waarin weinig gebeurde kon Ali Gholizadeh zijn man vlot voorbijgaan langs de rechterflank en vervolgens de bal door de benen van Warleson schuiven voor de 1-0 (53.). Vijf minuten later was Saido Berahino het snelst gevolgd, nadat een schot van Ryota Morioka twee keer tegen de lat botste (58.). Na een snelle tegenaanval in de 82e minuut legde Shamar Nicholson de wedstrijd in een definitieve plooi met de 3-0.

De Carolo’s springen zo voorlopig terug naar de kop van het klassement met 22 punten uit 10 wedstrijden, een meer dan Beerschot. Cercle (15 punten) staat met tien wedstrijden negende.