Clarinval publiceert lijst van winkels die open mogen blijven: groen licht voor boekenwinkels en bloemisten

Zoals vrijdag aangekondigd mogen de planten- en bloemenwinkels in tegenstelling tot de eerste lockdown wel open blijven, net als de doe-het-zelfzaken die vooral gereedschap en bouwmaterialen verkopen. Dat blijkt alvast uit de voorlopige lijst die minister David Clarinval alvast vrijgaf.

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s David Clarinval (MR) heeft zaterdag op Facebook een lijst gepubliceerd van winkels die tijdens de verstrengde lockdown open mogen blijven. Op de lijst staan de voedingswinkels (inclusief nachtwinkels), de dierenvoedingswinkels, de apothekers, de winkels die medische hulpmiddelen voor de spoeddiensten verkopen, de tankstations en brandstofleveranciers en de krantenwinkels.

Nieuw is dat ook de boekenwinkels open mogen blijven. Telecomwinkels mogen op afspraak open blijven, als ze tenminste niet alleen accessoires verkopen. Doe-het-zelfzaken die voornamelijk gereedschap en bouwmaterialen verkopen staan eveneens op de lijst, net als de tuincentra, kwekerijen, bloemisten en plantenwinkels.

Detailhandelaars die stoffen en naaigerief verkopen, mogen ook openblijven en ook groothandelaars voor professionals staan op de lijst, maar enkel om diensten te leveren aan die professionals. Garages mogen enkel depannagediensten en herstellingen aanbieden, fietsenwinkels enkel onderhoud en herstellingen. En ook wasserijen, onafhankelijke dienstverleners en syndici mogen blijven werken.

Je suis conscient des épreuves que traversent les indépendants qui doivent cesser leurs activités. Je m’engage à les... Geplaatst door David Clarinval op Zaterdag 31 oktober 2020

Oneerlijke concurrentie

De andere winkels die niet op de lijst staan mogen wel nog producten leveren aan huis of producten die gereserveerd werden laten ophalen voor de deur van de winkel. Om oneerlijke concurrentie te vermijden, moeten de supermarkten de rekken leegmaken met producten die door die winkels worden verkocht.

‘Ik ben me bewust van de beproevingen waarmee zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten te maken krijgen. Ik engageer me om hen te ondersteunen, ik zal geen enkele sector laten vallen’, aldus Clarinval. De lijst wordt binnen enkele uren definitief, na de publicatie van het ministerieel besluit in het Staatsblad, aldus de minister nog.