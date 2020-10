Beerschot stuurt OHL met lege handen naar huis

Beerschot heeft zaterdag de drie punten op het Kiel kunnen houden na een 4-2 zege tegen Oud-Heverlee Leuven op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League. De Ratten komen voorlopig in de stand aan de leiding, met een punt meer dan stadsrivaal Antwerp.

OHL kwam op voorsprong op het Kiel in de 16e minuut. Een vrije trap van Xavier Mercier werd door niemand aangeraakt en belandde zo verrassend rechtstreeks in doel. Het antwoord van Beerschot liet niet lang op zich wachten en na een knappe actie van Tarik Tissoudali stond het terug 1-1 (21.). Vier minuten later gingen de Ratten er helemaal over via een kopbal van Musashi Suzuki (25.).

De wedstrijd ging lang gelijk op tot de thuisploeg twee doelpunten scoorde in een tijdspanne van drie minuten. Ryan Sanusi zette de 3-1 op zijn naam (62.) en Raphael Holzhauser leek de wedstrijd volledig te beslissen met de 4-1 (65.). Mercier kreeg de kans om de 4-2 te maken, maar zag zijn poging vanop de stip gepakt door Mike Vanhamel. Niet veel later kregen de bezoekers dankzij de VAR plotseling een herkansing toegekend. Thomas Henry mocht zich deze keer achter de bal zetten en faalde niet (82.).

Toch kwam de thuisploeg niet meer in de problemen en springt het voorlopig naar de leiding in de Jupiler Pro League met 21 punten uit elf wedstrijden.