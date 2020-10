UITSLAG ETAPPE 11 VUELTA. David Gaudu verslaat Marc Soler in sprint op lange slotklim, klassementsrenners nemen snipperdag

David Gaudu (Groupama-FDJ) heeft de elfde rit in de Vuelta met aankomst op Alto de la Farrapona gewonnen. Op de zestien kilometer lange slotklim haalde de Fransman het in een spurt met twee van Marc Soler (Movistar). De klassementsrenners namen een snipperdag, waardoor Primoz Roglic leider blijft.

Hoe kwam de zege tot stand?

De etappe werd gekleurd door een vlucht van acht met Tim Wellens. De Limburger van Lotto-Soudal, die eerder de rit al eens op avontuur was getrokken, reed in het gezelschap van Guillaume Martin (Cofidis), David Gaudu, Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Michael Störer, Mark Donovan (Team Sunweb), Nelson Oliveira (Movistar) en Niklas Eg (Trek-Segafredo). Toen de voorsprong van de vluchters al meer dan twee minuten bedroeg, viel Marc Soler aan in het peloton. De Spanjaard van Movistar, de nummer tien in het klassement, reed in een mum van tijd naar de kopgroep, waardoor we negen leiders kregen.

Niet veel later waren de vluchters alweer met acht. Wellens betaalde de tol voor zijn inspanningen eerder de etappe en moest er onherroepelijk af. Ook Oliveira en Eg vielen weg uit de kopgroep, deze keer letterlijk. Ze schatten een bocht in de afdaling compleet verkeerd en kwamen in een bos terecht. Het duo kon wel weer aansluiten bij de kopgroep, waar voortdurend wat te beleven viel. Nu was het Soler die samen met zijn ploegmaat Oliveira en Martin ten aanval trok. Bij de achtervolgers was er even discussie, maar uiteindelijk kregen we toch weer een kopgroep van acht.

Foto: Photo News

De koplopers, na het lossen van Niklas Eg nog met zeven, begonnen onder impuls van een sterke Marc Soler met een voorsprong van bijna drie minuten aan de voet van de Alto de la Farrapona, de 16,5 kilometer lange slotklim. Nelson Oliveira maakte in de eerste kilometers stevig tempo in dienst van kopman Soler. Nadat Oliveira zich aan de kant had gezet, deelde Soler een eerste prik uit. Enkel Martin, Gaudu en het Sunweb-duo Störer en Donovan konden volgen. Ondertussen knabbelde het Jumbo-Visma van leider Primoz Roglic aan de voorsprong van de vluchters, maar ze begonnen er te laat aan om aanspraak te maken op de etappezege.

Op vijf kilometer van de aankomst plaatste Marc Soler een tweede aanval. Enkel de Fransman Gaudu kon Soler op de steilere stukken van meer dan tien procent nog volgen. Soler en Gaudu werkten in de daaropvolgende kilometers goed samen en reden zo samen de slotkilometer in. Daarin probeerde Gaudu zijn medevluchter overboord te werpen, maar de taaie Soler gaf geen krimp. Uiteindelijk was Gaudu toch de beste. De Fransman van Groupama-FDJ zette zijn spurt als eerste in en boekte zo de mooiste overwinning in zijn carrière. Soler grijpt net naast zijn tweede etappezege in deze Vuelta, maar springt de stand wel van de tiende naar de zesde plaats.

Wat deden de favorieten?

Niet bijster veel. Esteban Chaves, voor vandaag zevende in de stand, moest al vroeg op de slotklim lossen en tuimelt uit de top tien. Verder noteerden we een prik van Mikel Nieve, die dan weer de top tien binnenkomt. Uiteindelijk wist enkel Aleksander Vlasov uit de groep der favorieten te ontsnappen. De talentvolle Rus van Astana kwam zo een paar seconden voor Roglic en co binnen.

Hoe deden de Belgen het?

Tim Wellens was de eerste die vandaag een aanval plaatste. De Limburger van Lotto-Soudal kwam ook als eerste boven op de Alto de la Campa, de eerst klim van de dag, en sprokkelde zo een aantal punten in de strijd om de bergtrui. Voor de top van de daarop volgende klim was Wellens eraan voor de moeite. Ook Tosh Van der Sande, die mee in de ontsnapping zat, werd ingelopen.

Bij een aanval van Guillaume Martin, drager van de bergtrui, reageerde Wellens, waardoor onze landgenoot opnieuw voorin vertoefde. Op 76 kilometer van de finish moest Wellens de rol vooraan alweer lossen. In het bergklassement staat Martin, die onderweg heel wat punten sprokkelde, comfortabel aan de leiding.

Foto: Photo News

Nog iets dat u moet weten?

De etappe ging een kwartier later van start vanwege een rennersprotest onder leiding van Chris Froome. Het protest ging om de drie seconden achterstand die Richard Carapaz gisteren aangerekend kreeg op de groep van etappewinnaar Primoz Roglic. Carapaz verloor hierdoor zijn leiderstrui.