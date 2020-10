Annemarie Worst is Lucinda Brand net te snel af op de Koppenberg

Annemarie Worst heeft zaterdag de Koppenbergcross bij de vrouwen op haar naam gebracht. De Nederlandse haalde het in een sprint bergop van haar landgenote Lucinda Brand. Yara Kastelijn finishte als derde. Eerste landgenote was Lotte Kopecky op een elfde plaats.

Geen Sanne Cant aan de start van de Koppenbergcross in Oudenaarde. De Lilse kende een tegenvallende seizoensstart en besloot om wat extra dagen rust in te lassen en niet deel te nemen aan een wedstrijd waar ze nog nooit goed voor de dag kwam.

Dus zou het ongetwijfeld opnieuw een Nederlands onderonsje worden op de bult van Melden en dat bleek al meteen na de start waar vier dames zich afscheidden van de rest van het pak: Annemarie Worst, Lucinda Brand, Denise Betsema en Yara Kastelijn, de winnares van vorig jaar.

Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, al twee keer aan de winst dit seizoen, kende een mindere beginfase en moest meteen achtervolgen. Ze zou nooit in de voorste regionen terugkeren en vrede moeten nemen met een zevende plaats.

De strijd om de zege ging tussen drie dames nadat Betsema de rol moest lossen vooraan. Worst en Brand gaven de beste indruk bergop, Kastelijn moest telkens terugkeren na de steile stroken, maar ze gaf zich niet gewonnen. Met drie doken ze de laatste ronde in, Brand en Worst namen enkele meters op Kastelijn die opnieuw aan de rekker hing. Deze keer zou ze niet meer aanpikken vooraan, Brand en Worst snelden samen een laatste keer de Koppenberg op. In de sprint bergop was het Worst die het haalde, goed voor haar eerste zege van het seizoen na twee tweede en één zevende plaats.