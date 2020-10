Lange rijen voor winkels, Erika Vlieghe bezorgd: ‘Doe dat nu toch niet’

Nog snel even winkelen voor de winkels hun deuren voor zes weken moeten dichtdoen: op verschillende plaatsen in het land staan lange wachtrijen voor niet-essentiële winkels. Net als na de vorige lockdown zijn het vooral ketens zoals Ikea, Action en Primark waar aangeschoven wordt.

Aan Ikea in Zaventem was het sinds zaterdagmorgen erg druk: de klanten stonden er al gauw tot ver op de parking aan te schuiven om nog een laatste keer te kunnen winkelen voor de winkel zijn deuren moet sluiten. ‘Zaventem is inderdaad dé koploper momenteel’, zegt woordvoerster Julie Stordiau. ‘Waarom weten we niet. Blijkbaar hebben de mensen in die regio meer dan elders nog behoefte aan kantoorspullen voor thuiswerk. Want dat is hetgene vooral verkocht wordt. Bij de andere filialen zijn er files maar niet zo groot als in Zaventem. We hebben het aantal aanschuivers zelfs niet meer kunnen tellen.’

Ook bij de andere winkels van Ikea, zoals in Antwerpen, is het druk. ‘We roepen op om elkaar en onze medewerkers te respecteren en vragen geduld. We gaan wel het aantal vierkante meter per klant nauwlettend in de gaten houden. Normaal is er de regel van 10 vierkante meter per klant, maar om een vlotte doorstroming te verzekeren hanteren we vandaag in de winkels 20 vierkante meter. Er worden dus minder klanten binnengelaten in functie van de oppervlakte. Elke winkel bepaalt dit wel zelf’, zegt Stordiau.

Ook aan de Action-vestiging op de Hasseltweg in Genk stond vanmorgen al een lange wachtrij van klanten die nog één keer hun mandje willen vullen. Genk is niet alleen: ook aan Action-winkels in Schoten, Beringen, Tongeren en Pelt is het lang aanschuiven. In Hasselt en Antwerpen staan ook wachtrijen voor de kledingketen Primark. Action en Primark hebben geen webshop, en het is nog niet duidelijk of er de komende zes weken zal kunnen afgehaald worden.

Na dit weekend zullen niet-essentiële winkels de deuren moeten sluiten – er is enkel nog de mogelijkheid om afhaling te organiseren. Ook aan tuincentra, doe-het-zelfzaken, meubelwinkels en speelgoedwinkels worden daarom in de loop van de dag nog rijen verwacht. Bij de winkel van Lego in het Wijnegem Shopping Center is het bijvoorbeeld lang aanschuiven.

‘Doe dat toch niet’

De experts maken zich ondertussen wel zorgen over deze wachtrijen. ‘We kunnen het tij keren, maar dan moeten we ons aan de regels houden. We moeten nu absoluut niet de kantjes eraf lopen. Als ik zie dat er alweer lange rijen aan de winkels staan, dan denk ik “doe dat nu toch niet”’, zegt infectiologe Erika Vlieghe.

Ook Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, roept op om de maatregelen strikt na te leven. ‘Voor velen is het dit weekend misschien de laatste kans om te gaan shoppen’, zegt hij. ‘In Antwerpen is het morgen bovendien koopzondag en alle winkels in het historisch centrum zullen open zijn. Mag ik iedereen daarom vragen, met aandrang, om alle coronaregels rond het shoppen strikt te volgen. Kom niet met meer personen dan toegestaan, houd afstand en draag een mondmasker. De politie zal dit weekend hierop extra controleren’, zegt hij aan Gazet van Antwerpen.