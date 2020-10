Kevin De Bruyne tekent tegen Sheffield United voor derde assist op enkele dagen tijd

Kevin De Bruyne heeft er weer een assist bij. Na zijn twee beslissende passes in de Champions League-match tegen Marseille van afgelopen week had de Rode Duivel nu ook een voet in de 0-1 van Manchester City bij Sheffield United. Al had Kyle Walker hier wel nog wat meer werk te doen: de rechtsback kegelde het breedleggertje van ‘KDB’ vanop dik twintig meter in de benedenhoek.

Voor De Bruyne was het wel nog “maar’ zijn tweede Premier League-assist van het seizoen, al speelde de Rode Duivel door een blessure wel niet alles mee. Harry Kane is momenteel lijstaanvoerder met liefst acht assists uit zes matchen in de Premier League. Vorig jaar klokte De Bruyne af op twintig stuks, een evenaring van het record van Thierry Henry.