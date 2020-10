De bekende Schotse acteur Sean Connery is overleden. Dat meldt de BBC. Connery is 90 jaar geworden.

Connery werd vooral bekend als James Bond in de eerste films over de Britse spion. Volgens velen was hij één van de beste vertolkers van die rol - of de beste.

Andere succesvolle films met Connery zijn The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade en The Rock.