David Goffin start met duel tegen kwalificatiespeler in tweede ronde van ATP-toernooi Parijs

David Goffin (ATP 14) start komende week het ATP Masters 1.000-toernooi in de Franse hoofdstad Parijs (hard/3.901.015 euro) met een duel tegen een kwalificatiespeler in de tweede ronde, zo wees de loting op zaterdag uit.

De Belgische nummer een is achtste reekshoofd in Parijs-Bercy en is daardoor bye in de openingsronde. In de tweede ronde van de Rolex Paris Masters, de laatste Masters 1.000 van het seizoen, wacht een kwalificatiespeler. Als Goffin de kwartfinales moest halen, zit er een mogelijk duel in met de Spanjaard Rafael Nadal, onlangs nog winnaar van Roland Garros. De Spaanse nummer twee van de wereld is topfavoriet voor het toernooi dat hij nog nooit won, na het forfait van ‘s werelds nummer een Novak Djokovic. De Serviër won vorig jaar het toernooi van Parijs-Bercy, maar geeft dit seizoen de voorkeur aan het ATP-toernooi van Wenen en de Masters in Londen.