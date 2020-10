Wie we daar hebben: Hassane Bandé (ex-KV Mechelen) voor het eerst sinds januari weer aan de bak bij Ajax

Hassane Bandé (22) heeft vrijdagavond voor het eerst sinds januari nog eens een match voor Ajax gespeeld. De ex-recordtransfer van KV Mechelen maakte zijn rentree bij de beloften nadat hij vervroegd terugkeerde van een uitleenbeurt aan het Zwitserse Thun.

Bandé maakte in de zomer van 2018 voor een kleine tien miljoen euro de overstap van KV Mechelen naar Ajax, maar daar liep hij bijna meteen een zware blessure op. Omdat hij niet bij het eerste elftal aan speelminuten kon komen, leenden de Amsterdammers hem voor anderhalf jaar uit aan het Zwitserse Thun. Omdat de club degradeerde en Bandé er niet aan de bak kwam, werd de uitleenbeurt vervroegd stopgezet.

In zijn eerste match bij zijn terugkeer ging Bandé wel meteen met 1-4 onderuit met Jong Ajax tegen Almere City. “Het resultaat was niet heel erg goed, maar voor mij was dat nu niet heel erg belangrijk, omdat ik zolang niet heb gespeeld hier”, zei hij bij Fox Sports. Bandé hoopt nog steeds bij het eerste elftal aan speelminuten te raken, maar dat lijkt zeker op korte termijn moeilijk te worden. De Nederlandse kampioen heeft hem ook niet op de Europese spelerslijst gezet, waardoor hij tot de winter al zeker niet in actie kan komen in de Champions League.