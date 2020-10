Sander Gillé en Joran Vliegen plaatsen zich in Kazachstan voor vijfde ATP-finale

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het ATP-toernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan (hard/273.345 dollar). De eerste reekshoofden haalden het in hun halve finale van de Salvadoraan Marcelo Arevalo en de Bosniër Tomislav Brkic: 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3) na 1 uur en 40 minuten

In de finale, hun eerste dit jaar en de vijfde in hun carrière, nemen ze het zondag op tegen de Australiërs Max Purcell en Luke Saville, de tweede reekshoofden.

Vorige week sneuvelden Gillé en Vliegen in de halve finales van het European Open in Antwerpen. Op het palmares van onze landgenoten staan drie ATP-titels in het dubbelspel, die allemaal vorig jaar behaald werden: in Zhuhai, Gstaad en Bastad. In Kitzbühel waren ze verliezend finalist.