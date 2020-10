Sanne Cant doet niet mee in Koppenbergcross: “Ik moet de miserie nu ook niet gaan opzoeken”

Drievoudig wereldkampioene Sanne Cant staat vanmiddag niet aan de start van de Koppenbergcross. De veldrijdster heeft last van fysieke kwaaltjes en laat na een mislukte seizoensstart verstek gaan.

Het lijkt me in deze omstandigheden geen goed idee om mee te doen”, vertelt Cant in Het Laatste Nieuws. “Ik moet de miserie ook niet zelf gaan opzoeken. Ik denk dat ik meer nut heb aan een paar dagen rust.” Vorig seizoen had Cant ook al forfait gegeven voor de Koppenbergcross, sowieso niet haar favoriete parcours. Toen speelde een blessure aan het heiligbeen haar parten.