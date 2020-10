Belgian Lion Elias Lasisi naar Crailsheim

Belgian Lion Elias Lasisi tekende een contract bij Hakro Merlins Crailsheim. De 28-jarige en 1m91 was de voorbije maand bij Bamberg aan de slag. De ex-speler van Limburg United, Leuven Bears en Oostende was vorig jaar ook al in de sterke Bundesliga en bij het Göttingen van coach Johan Roijakkers actief.