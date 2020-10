Agente die nazigroet bracht, blijft geschorst

De Raad van State heeft het verzoek tot schorsing afgewezen dat werd ingediend door de politieagente die een nazigroet had gebracht tijdens de interventie van de luchtvaartpolitie tegenover de Slovaak Jozef Chovanec .

Op 15 oktober besliste de minister van Binnenlandse Zaken om de agente voorlopig te schorsen voor een periode van vier maanden. Volgens de agente belet die maatregel haar om zich kandidaat te stellen voor andere functies bij de federale politie. Ook verwijst de agente naar de schande die haar te beurt zou vallen bij het uitvoeren van de maatregel. Daarom was ze naar de Raad van State gestapt.

Tijdens haar hoorzitting lichtte de politieagente, die inmiddels tijdelijk een nieuwe werkplek toegewezen kreeg, haar gebaar uit.

‘Men ziet dat ik een nazigroet breng. In feite sprak de heer in het Slovaaks, hard, luid en heel snel. MA (een collega, nvdr.) die bij de uitgang van de cel was, kijkt me aan en ziet een uitdrukking op mijn gezicht. Ze vraagt me wat hij aan het doen is. Ik vertel haar dat hij zichzelf uitdrukt als ... en aangezien ik niet op Hitlers naam kom, maak ik het gebaar. Er was geen negatieve connotatie van mijn kant, noch een bepaalde intentie. Met de stress en de adrenaline kwam ik niet op de naam en dat gebaar is het eerste dat bij me opkwam.’

Maar volgens de Raad van State zijn de argumenten niet van die aard om de voorlopige schorsingsmaatregel met spoed terug te draaien.

Eerder sprak de agente met De Standaard. Dat interview leest u hier.