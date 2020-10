Derde man aangehouden na aanslag in Nice

De Franse politie heeft een derde man aangehouden na de aanslag in Nice van eerder deze week. Hij wordt verdacht van contact gehad te hebben met de dader aan de vooravond van de aanslag.

De man van 47 is voorlopig alleen aangehouden omdat hij contact had met de dader, aldus de Franse media. Er is nog geen enkele aanwijzing dat hij betrokken was bij de moorden die aan drie mensen het leven hebben gekost. Hij wordt verhoord, zo luidt het.

De dader zelf, die bij de aanslag zwaargewond werd door meerdere politiekogels, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat om een Tunesiër die nog niet lang in Frankrijk verbleef. Hij stond niet bekend bij politie of inlichtingendiensten en had niet geprobeerd asiel aan te vragen in Frankrijk. Kwam hij doelbewust naar Frankrijk om een aanval te plegen, of werd dat zaadje ­geplant door de wereldwijde polemiek over de Mohammedcartoons en ­Macrons actieplan tegen de radicale islam? Veel vragen zijn nog onbeantwoord.

De dader. Foto: afp

Bij de terreuraanval werden dus drie mensen gedood. Vincent Loqués (55 jaar), vader van twee dochters en een vroom katholiek, was al ruim tien jaar koster in de Notre-Dame-basiliek in Nice. Ook Simone Barreto ­Silva, een 44-jarige Braziliaanse die al lang in Frankrijk woonde, kreeg meerdere messteken. Ze vluchtte naar een nabijgelegen café waar ze even later aan haar verwondingen bezweek. Een derde slachtoffer, een zestigjarige vrouw die ’s ochtends kwam bidden, werd gedeeltelijk onthoofd. (lees hier)