Van Ranst: ‘Alles staat of valt met de contacten thuis’

Ja, de virologen zijn tevreden met de nieuwe regeringsmaatregelen. Dit is eigenlijk een lockdown, zegt Marc Van Ranst die nog eens vraagt om in ons kot te blijven en het aantal contacten te beperken.

Van Ranst is tevreden met de nieuwe maatregelen van de federale regering om het coronavirus af te remmen, zo zei hij vanmorgen op Radio 1. ‘Het zijn strenge maatregelen, maar we hebben ook geleerd uit de eerste lockdown. Zo blijven de parken open.’

Voorts gaat er niet gecontroleerd worden op niet-essentiële verplaatsingen. De politie zal niemand tegenhouden met de vraag ‘waar gaan we naartoe?’. Daar was tijdens de eerste lockdown veel kritiek op.

Maar Van Ranst herhaalt wel dat het de bedoeling blijft om geen niet-essentiële verplaatsingen te maken. ‘De boodschap blijft: “blijf in uw kot”’, zei hij op Radio 1.

Knuffelcontact is geen verplichting

Het belangrijkste vindt Van Ranst het beperken van de contacten thuis. ‘Alles staat of valt daarmee. Het aantal contacten thuis moet omlaag.’ Toch is één knuffelcontact toegelaten per gezinslid. Te veel? ‘Het is een afweging tussen een krachtige maatregel nemen én zorgen dat mensen niet wegkwijnen van eenzaamheid.’ Maar, zegt Van Ranst, die knuffelcontacten zijn geen verplichting natuurlijk. Als u het niet nodig hebt, doe het dan niet.

De scherpere maatregelen zijn nodig, herhaalt de viroloog. ‘Misschien is het nog te vroeg om van de vorige maatregelen het volle effect te zien. Maar de eerste cijfers wijzen alvast niet op een afzwakking van het virus.’ Waarom de lockdown er dan niet sneller is gekomen? ‘De bevolking was er nog niet klaar voor’, aldus Van Ranst.

Hoopvol

In Terzake was biostatisticus Niel Hens vrijdagavond hoopvol. Als we de nieuwe maatregelen goed opvolgen, kunnen we de nieuwe coronacrisis sneller onder controle krijgen dan in de lente, zei hij. De reden: na de eerste golf werden een aantal mensen besmet en die zijn mogelijk immuun voor het virus. ‘Het gaat niet om grote aantallen’, zei Hens. Maar dat kan er toch voor zorgen dat we het reproductiecijfer (hoeveel mensen besmet één drager van het virus) sterker kunnen terugdringen dan bij de vorige piek. Mogelijk zien we ‘begin volgende week’ al een signaal, aldus Hens.

Bij de eerste golf vielen er 10.000 slachtoffers. Hens verwacht dat het met de tweede golf opnieuw kan gebeuren. ‘10.000 kan een realistisch cijfer zijn, misschien zelfs meer’, klinkt het. Dat hangt af van verschillende factoren. Zo is er wel sprake van een betere behandeling, maar tegelijk staat de zorg onder druk.