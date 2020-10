Somber weer dit weekend (en daarna)

Vanmorgen is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Geleidelijk komen er meer opklaringen maar in de namiddag neemt de bewolking opnieuw toe en op het einde van de namiddag kan het in het uiterste westen beginnen lichtjes regenen.

De maxima liggen vandaag tussen 12 graden in de Ardennen en 16 of 17 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit het zuiden.

Vanavond en vannacht trekt een regenzone over ons land en blijft daar golven. De minima schommelen tussen 8 en 9 graden in de Ardennen en 10 en 12 graden elders. Er staat een matige wind die ruimt van het zuiden naar het zuidwesten.

Zondag begint betrokken en in vele streken is het regenachtig. In de loop van de namiddag zou het wat droger kunnen worden vanaf het westen maar een bui blijft mogelijk. Het blijft erg zacht met maxima tussen 13 en 18 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten.

Maandag is het zwaarbewolkt en erg zacht met af en toe wat lichte regen. In de loop van de dag trekt een actievere regenzone vanaf de kust ons land binnen. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden.

Dinsdag wisselen soms brede opklaringen af met wolkenvelden. Vooral in de kuststreek is er kans op enkele buien, elders blijft het grotendeels droog. Het is gevoelig frisser met maxima tussen 8 en 12 graden.