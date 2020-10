’t Is gebeurd. Ella Leyers (32) deed wat nog niemand lukte in het ­tv-programma De slimste mens: doorstoten naar een dertiende ­aflevering. Zo wipt ze over de vorige recordhouder Julie Colpaert en mag ze zich de beste kandidaat van alle seizoenen noemen.

Sinds de start van het seizoen raast Leyers als een wervelwind door De slimste mens. Relaxed, goedlachs, maar steeds koelbloedig. Van haar twaalf deelnames tot nog toe won ze er zeven. ‘Ik begon met de ambitie van elke kandidaat: gewoon één keer overleven. Vanaf de derde of vierde aflevering zit je op je gemak, en is het plezant. Maar hoe verder je raakt, hoe meer je wordt aangeklampt over dat ­record. Het kruipt in je hoofd’, zegt Leyers.

In zestien seizoenen sneuvelden tien kandidaten – onder wie Leyers’ jongste zus Olga – vlak voor hun twaalfde deelname. Gert ­Verhulst overleefde zijn elfde spel, maar moest vertrekken toen de ­finaleweken begonnen. Pas in 2018 brak VTM-journaliste Julie Colpaert de ban. Nu, twee jaar ­later, geeft Ella Leyers iedereen het nakijken. ‘Blijkbaar zit er toch een competitiebeest in mij. Hoe ik na het record mijn baret in de lucht gooide: dat was niet gepland. Pure euforie.’

Hoe kijkt Leyers naar haar volgende afleveringen? ‘Ik blijf spelen om te winnen.’