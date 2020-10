Vlaamse Atletiekliga kondigt competitiestop af tot 1 januari

De Vlaamse Atletiekliga (VAL) heeft vrijdagavond een competitiestop afgekondigd die duurt tot 1 januari. Ze gaat daarmee nog een stuk verder dan de maatregelen die momenteel gelden vanuit de Vlaamse overheid, waarbij wedstrijden tot 19 november verboden zijn voor atleten ouder dan twaalf jaar.

“We willen aan iedereen een duidelijke streefdatum geven voor de herstart van de competitie”, valt te lezen in een mededeling op de website van de VAL. “Atletiekwedstrijden verschillen van andere sporten omdat zowel indoor als outdoor zéér veel mensen op en naast het terrein aanwezig zijn. In de huidige context is dit aantal personen samenbrengen niet verantwoord. De kerstvakantie zien we als een ‘afkoelperiode’ voor het virus, waar tijdens de feestdagen sowieso ook meer familiale contacten zullen plaatsvinden.”

De atletiekkalender wordt herschikt van zodra duidelijk is wanneer competitie opnieuw kan worden hervat. “Het hervatten van de trainingen heeft nu prioriteit”, klinkt het nog. Eind november volgt al een eerste evaluatie van de situatie.