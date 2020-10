Roglic grijpt de macht in Vuelta, maar imponeert vooral met aanvalslust: “Ik koers hier met plezier”

Primoz Roglic mocht vrijdag voor de derde keer in deze Vuelta juichen en pakte ook de leiderstrui. “Fijn”, sprak hij na afloop. “Maar op zich verandert dat niet veel voor mijn ploeg. De ambitie was om voor de eindwinst te gaan, we moeten de focus houden.”

Roglic demonstreerde andermaal zijn explosieve benen bergop. “Ik kende deze aankomst niet, ik was hier nog nooit eerder of deed geen verkenning. Het was de eerste keer dat ik hier naar boven klom, maar we wisten wat ons te wachten stond in het slot. Er was ons gisteren/donderdag verteld dat hier een aankomst lag in 2008 in de Vuelta (waar Bettini won, red). Mijn team had mij goed afgezet in de finale, mijn benen voelden goed, dus ging ik voluit voor de zege. Prachtig hé? Wat kan ik meer zeggen? Het voelde goed vandaag, echt fijn.”

Carapaz ging op zoek naar Guillaume Martin in de finale, maar zou uiteindelijk te vroeg timen en drie seconden verliezen. Door de bonificatieseconden is Roglic nu leider. “Ik ben net als wijn, ik word beter met de jaren”, doelde hij met een grapje op z’n verjaardag die hij deze week vierde. “Dus ik ben nu sterker dan daarvoor. Neen, ik ben nu leider en ik sta weer in het rood, maar er verandert niet heel veel voor de ploeg. We moeten dit momentum behouden en gefocust blijven, dan bekijken we het dag per dag.”

Roglic laat niets liggen in deze Vuelta en grijpt tijd waar hij kan. Op de vraag of hij met een andere ingesteldheid koerst in de Vuelta dan in de Tour de France waar hij in de slottijdrit het geel verspeelde, antwoordde de Sloveen als volgt. “Al van bij de start geniet ik er van om hier te koersen. Voor mij is het ‘fun’ om hier te zijn, om deze wedstrijd te rijden, in deze harde tijden voor iedereen. We zijn blij dat we kunnen koersen, we genieten er van en doen ons best. Vergeleken met de Tour? Ja, wat moet ik zeggen? Er waren veel dingen die daar speelden: er was veel stress voor die koers. Hier is dat anders, is het meer koersen met plezier.”

Er wacht het peloton een loodzwaar weekend in de bergen met aankomsten op de Alto de La Farrapona en de Angliru. “Het zal leuk worden in de bergen, voor de fans om naar te kijken en ik ga mijn best doen om die trui te houden. En neen, ik kijk niet alleen naar Carapaz. Ik verwacht dat Movistar agressief zal koersen, zal aanvallen. Ze zijn hier met een sterk team, koersen voor eigen volk, dus ze zullen zeker iets willen proberen.”

