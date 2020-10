Overlegcomité buigt zich vooral over vraag hoe tweede lockdown eruit zal zien

Het Overlegcomité zit al sinds 13 uur samen om nieuwe maatregelen tegen het coronavirus te treffen voor ons land. Allicht valt in de vroege avond een beslissing. Dat de regels zullen verstrengen is zeker, alleen weet nog niemand hoe streng die zullen zijn. Een lockdown en een verbod op niet-essentiële verplaatsingen ligt gevoelig.

Het Overlegcomité, de vergadering van de federale en deelstaatregeringen, zit al sinds 13 uur bijeen in het Egmontpaleis. Dat er nieuwe maatregelen aankomen, is duidelijk. Maar hoe ver de eensgezindheid zal reiken, is nog maar de vraag. Volgens VRT NWS verlopen de gesprekken ‘constructief’ en ‘niet communautair’.

Mogelijk zal het woord ‘lockdown’ niet in de mond genomen worden. Toenmalig premier Sophie Wilmès (MR) benadrukte in maart, toen de scholen en horeca op slot gingen, ook dat het ‘niet om een lockdown’ ging. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) en coronacommissaris Pedro Facon toonden zich gisteren voorstander van ‘verregaande maatregelen van lange duur’. De ziekenhuiskoepels en experts smeken al dagenlang om een lockdown, en ook Wallonië toonde zich al voorstander. De vraag is of Vlaanderen en Brussel zullen volgen.

Wat ligt er op tafel?

Deze zaken komen overal terugkomen:

• Een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Die maatregel was tijdens de eerste lockdown ook van kracht. Er zou eventueel sprake zijn van een persoonlijke perimeter, maar er wordt ook gesproken over een ‘verplaatsingsbrief’. Wat dat zou betekenen voor personen die een vakantiehuisje hebben geboekt -en die zijn met velen-, is niet duidelijk.

• Sluiting van de niet-essentiële winkels. Een verbod op niet-essentiële verplaatsingen is moeilijk te handhaven als de niet-essentiële winkels wel open blijven.

• Ook voor contactberoepen zoals kappers ligt een mogelijke sluiting opnieuw op tafel.

• De sluiting van de grenzen staat ook opnieuw ter discussie. Maar er wordt waarschijnlijk gerekend op Europa om de grenzen van het continent te sluiten.

• Op dit moment hebben we één knuffelcontact en mag je vier personen zien buiten je gezin. De Celeval-experts stelden voor om het aantal bezoekers dat een gezin binnen mag ontvangen - nu maximaal vier - tot nul te herleiden. Een knuffelcontact zou in ­sommige gevallen behouden blijven om mentale isolatie te ver­mijden.

• Ook de avondklok zou opnieuw besproken worden volgens VRT NWS. In Brussel en Wallonië geldt die nu van 22 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens.