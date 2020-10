Roglic sprint zich naar rode trui in Vuelta

Primož Roglic (Jumbo-Visma) is in zijn groene puntentrui naar de derde ritwinst gesprint in deze Vuelta. Felix Großschartner (BORA-Hansgrohe) werd tweede, Andrea Bagioli (Deceuninck - Quick-Step) derde.

De tiende etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Primoz Roglic. Op de lastige aankomst in Suances stond er geen maat op de punch van de Sloveen. Door een breukje in het peloton en de bijhorende bonificaties is de Sloveen meteen ook de nieuwe leider. Carapaz staat wel in dezelfde tijd als de kopman van Jumbo-Visma.

Weldra meer.

Rituitslag:

1. Primož Roglic

2. Felix Großschartner

3. Andrea Bagioli

4. Alex Aranburu

5. Robert Stannard

6. Julien Simon

7. Daniel Martin

8. Guillaume Martin

9. Jasper Philipsen

10. Magnus Cort

Klassement:

1. Primož Roglic

2. Richard Carapaz

3. Daniel Martin +25”

4. Hugh Carthy +51”

5. Enric Mas +1’54”