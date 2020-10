Vlaamse Jeugdraad wil geen Generatie Lockdown: ‘Sluit ons niet op in onzichtbare kooien zonder perspectief’

De Vlaamse Jeugdraad hoopt dat de strengere maatregelen op zijn minst perspectieven bieden voor kinderen en jongeren. De Raad formuleerde zes aanbevelingen. Onder de hashtag #GeneratieLockdown roept hij jongeren op om zich te laten horen.

‘De jongeren zijn niet tegen nieuwe maatregelen’, verduidelijkt Alexandra Smarandescu in een videoboodschap, waarin ze oproept om rekening te houden met kinderen en jongeren. De voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad mist wel een jonge blik in de verstrengingen en de communicatie daarover. De Vlaamse Jeugdraad hoopt dat de overheid lessen trekt uit de lockdownperiode van maart en april. Zijn bezorgdheid gaat in de eerste plaats naar het psychisch welzijn van kinderen en jongeren.

De Jeugdraad geeft een eigen draai aan de ‘zes gouden regels tegen het coronavirus’ die de overheid communiceert. Zijn zes aanbevelingen om jongeren door de lockdown te loodsen, heeft het voorafgaand aan het Overlegcomité aan de beleidsmakers bezorgd. Daarin klinkt het dat noodopvang en communicatie over online en offline hulp bij mentale onrust of gevaarlijke thuissituaties een mustzijn. De Raad pleit er ook voor dat jongeren hun vrienden kunnen blijven zien, in beperkte kring, en dat kinderen jonger dan twaalf moeten kunnen samenkomen in kleine groepen.

Kinderen, jongeren, studenten en vrijwilligers laat van jullie horen! ?? Deel je verhaal met #GeneratieLockdown. Hoe voelt het om nu jong te zijn? Hoe ervaar jij de maatregelen? ??

Zorg ervoor dat het overlegcomité en onze beleidsmakers ons perspectief nooit meer vergeten! ?? pic.twitter.com/omuwM1hIYQ — Vlaamse Jeugdraad (@vljr) October 30, 2020

Volgens de Jeugdraad dragen jongeren met plezier hun steentje bij. Smarandescu wijst erop dat ze ook iets willen betekenen in deze crisis. ‘Geef ons iets te doen en zet ons in’, vraagt ze.

De 24-jarige voorzitter richt zich ook tot kinderen en jongeren zelf: ‘Deel alsjeblieft wat het betekent om vandaag jong te zijn.’ Op die manier wil ze de politici duidelijk maken dat je ‘kinderen en jongeren niet zomaar kan opsluiten in onzichtbare kooien zonder hen op lange termijn te verliezen’. De Vlaamse Jeugdraad lanceerde daartoe de hashtag #GeneratieLockdown. Op Twitter werd de hashtag vrijdagnamiddag al bijna 400 keer gedeeld.

#generatielockdown is voor mij 2 familieleden verliezen en nergens heen kunnen. Het is moeten kiezen tussen familie of vrienden; Het is bang zijn voor mijn verzwakte papa, mama en overgebleven grootouders. Het is voltijds achter een computer zitten. Het is constante onrust. Angst — luperzikje (@loepsiepoepsie) October 30, 2020