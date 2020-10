Dua Lipa en Angèle lanceren samen single ‘Fever’

Popsterren Dua Lipa en Angèle hadden het al bevestigd en nu is ook het resultaat van hun samenwerking er, de single ‘Fever’.

Angèle en Dua Lipa hadden vorige week al op hun sociale media bevestigd dat ze samen muziek hebben gemaakt, nadat ze waren gespot tijdens de opnames van een videoclip in Londen. De single ‘Fever’ is sinds vandaag beschikbaar op de streamingplatformen. Het nummer staat op de Franse editie van Dua Lipa’s album Future nostalgia, dat volgende maand uitkomt.

Op de cover van de single draagt Angèle een outfit van de Franse ontwerpster Marine Serre, die aan de Belgische modeschool La Cambre studeerde. Ook Beyoncé droeg dezelfde jumpsuit met halve maantjes in een van de clips voor haar videoalbum Black is king.

Dua Lipa plant op 27 november ‘een multidimensionele livestream’ waar ook haar nieuwe muziek wordt voorgesteld. Dat doet ze niet alleen, de Brits-Kosovaarse popster zal voor haar Studio 2054 worden bijgestaan door een aantal bekende artiesten, dansers, acrobaten en skaters, aldus het persbericht van haar platenstudio. Of ook Angèle daarbij aanwezig zal zijn, is nog niet duidelijk. Tickets voor de livestream kosten 9,99 euro.

Om Dua Lipa in het echt te zien optreden, moeten fans nog wachten tot 1 oktober 2021. Dat is de nieuwe datum van het geplande concert in het Sportpaleis dat eerst voorzien was voor mei 2020 en een eerste keer was uitgesteld naar februari 2021.