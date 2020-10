Belgische economie herstelde met 10,7 procent

Na de enorme ­coronashock in de periode april-juni heeft de Belgische economie zich stevig herpakt in het derde kwartaal.

Volgens een eerste raming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen was er een groei met 10,7 procent tegenover het tweede kwartaal. De Nationale Bank (NBB) plaatst dat cijfer meteen in perspectief, want tegenover twaalf maanden eerder is het groeicijfer nog steeds een pak lager. ‘Ondanks die historische heropleving op kwartaalbasis, is de jaar-op-jaargroei (min 5,2 procent) nog steeds fors negatief’, klinkt het. ‘Van een terugkeer naar het niveau van economische bedrijvigheid van vóór de ­covid-19-crisis, is nog geen sprake.’

Van een echt V-herstel blijft het dromen, ook al omdat de Belgische economie door de tweede coronagolf in het vierde kwartaal wellicht een nieuwe klap te verwerken zal krijgen. Maar in het derde kwartaal is daar in de eerste voorzichtige cijfers nog geen sprake van. Integendeel, daar zie je voor het eerst een breed gedragen herstel. Volgens de eerste inschatting steeg de toe­gevoegde waarde tussen juli en september op kwartaalbasis met 12 procent in de industrie, met 18 procent in de bouw en met 9,9 procent in de diensten. Let wel, de groeicijfers moeten volgens de NBB met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Er is bij het distilleren van de flash­raming immers een grotere onzekerheid dan gebruikelijk.