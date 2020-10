Toegenomen drukte in de supermarkten, ‘maar hamsteren is nergens voor nodig’

Dat er straks mogelijk een nieuwe lockdown wordt aangekondigd, drijft velen naar de supermarkt, leert een navraag in de sector. Hamsteren is voor niets nodig, er is voldoende voorraad, klinkt het.

Het is vrijdag opvallend druk in de supermarkten. Nu het Overlegcomité straks mogelijk nog strengere maatregelen aankondigt, trekken heel wat Belgen naar de supermarkt om de voorraadkasten aan te vullen. De sectorfederatie Comeos stelt flink hogere verkoopcijfers vast in de winkels. ‘Het gaat om een meerverkoop van 20 procent in de winkels’, zegt woordvoerder Hans Cardyn. ‘Maar tijdens de lockdown was dat 100 procent en meer, een verdubbeling.’

‘De klanten kopen meer in’, bevestigt hij, al nuanceert hij een en ander. ‘We staan ook aan het begin van de herfstvakantie, er is 1 november en de verkoop aan de grenzen met Frankrijk (waar een nieuwe lockdown beslist is, red.) ligt duidelijk hoger. Het gaat om de bekende producten, bijvoorbeeld bloem, pasta en wc-papier.’

De retailers zijn voorbereid en de voorraden zijn aangevuld, verzekert Cardyn. Dat er op sommige plekken mensen buiten moeten aanschuiven, heeft ook te maken met de strenge regels. Zo is maar één klant per tien vierkante meter toegestaan, ‘en daarmee zijn we de strengste leerling van de klas’.

‘Wees solidair’

Bij Delhaize stelden ze de voorbije dagen vast dat het wat drukker was dan anders, maar van een stormloop was er vanochtend geen sprake. Intussen is de drukte wel toegenomen, zegt woordvoerder Roel Dekelver. ‘Het is enorm druk, veel drukker dan normaal op een vrijdag.’

Hij benadrukt ook dat er absoluut geen reden is om massaal producten in te slaan, er is meer dan voldoende voorraad. ‘We roepen ook op om niet te gaan hamsteren, want dat zet ons personeel extra onder druk. Er is voldoende en dat zal ook de volgende dagen zo zijn. Wees solidair naar andere klanten toe, en voorkom dat zij geconfronteerd worden met lege rekken omdat het personeel het niet snel genoeg krijgt aangevuld.’

Volgens Delhaize ligt de verkoop van wc-papier, conserven, diepvriesproducten, pasta, rijst en lang houdbare droge voeding al twee weken 30 tot 40 procent hoger. Dat heeft veel te maken met de quarantaines, de sluiting van de horeca of nog het vele thuiswerk, klinkt het.

Bij enkele vestigingen van Colruyt stond er vrijdagochtend bij de opening al wat volk te wachten, maar de drukte heeft zich in de loop van voormiddag genormaliseerd, zei woordvoerster Hanne Poppe. ‘Het klopt dat mensen soms iets langer moeten wachten, maar dat komt vooral omdat er nog steeds maar een beperkt aantal klanten tegelijk wordt toegelaten in de winkel. Dat was in maart nog niet het geval’, zegt Poppe.

‘Sinds de horeca verplicht moest sluiten, stellen we vast dat mensen meer kopen, dat is ook normaal nu ze meer thuis zijn. Maar er is geen sprake van apocalyptische toestanden zoals in maart, de mensen weten ook dat het niet nodig is. Nu er minder klanten tegelijk worden toegelaten in de winkels, kunnen we door voorraden ook beter monitoren en aanvullen waar nodig.’