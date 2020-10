Mondmasker vanaf zes jaar: in Frankrijk en Italië wel, en bij ons?

De hoofdarts van het AZ Sint-Lucas in Brugge vraagt het, en Italië en Frankrijk doen het al: mondmaskers verplichten op school voor kinderen vanaf zes jaar. Nu geldt de regel in België vanaf 12 jaar. Is het zinvol? Neen, denkt Sciensano.

Dirk Bernard bracht zijn oproep eerder vandaag in de aandacht omdat hij de voorbije week drie jonge kinderen met een coronabesmetting in het AZ Sint-Lucas zag binnenkomen.

‘Het percentage kinderen dat ziek wordt, is waarschijnlijk relatief klein’, zegt hij in Het Nieuwsblad. ‘Maar als het virus nu door de scholen en dus door de jongeren raast, dan heb je nu en dan toch iemand van die leeftijdscategorie die in het ziekenhuis belandt.’

Die stelling bevestigde viroloog Steven Van Gucht van tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘In heel uitzonderlijke gevallen komen kinderen terecht in het ziekenhuis’, zei Van Gucht. ‘Kinderen vertegenwoordigen een heel klein deel van de opnames: 1,5 procent van 0 tot 9 jaar, en bij 10- tot 19-jarigen gaat het om 0,9 procent. Bij de jongste kinderen is dat iets hoger, ze worden uit voorzichtigheid iets sneller ter observatie opgenomen. Als we kijken naar het totaal aantal opnames gaat het dus om minder dan 100 kinderen onder de 10 jaar in het ziekenhuis, en minder dan 50 onder de 20 jaar.’

Toch voerde Frankrijk gisteren een mondmaskerplicht in vanaf 6 jaar in op school. Frankrijk ging vanaf middernacht in een nieuwe lockdown, en voerde dus ook voor erg jonge scholieren een mondmaskerplicht in. Italië legde een mondmasker al op voor alle kinderen vanaf zes jaar, bij de start van het schooljaar in september.

Zal België volgen? Sciensano gelooft niet dat het zal helpen. ‘We denken dat het weinig waarschijnlijk is dat kinderen van 6,7 of 8 jaar of zelfs iedereen onder de twaalf jaar mondmaskers de hele tijd op een correcte manier zal dragen’, zei Van Gucht alvast. ‘Het masker heeft veel nut als we het correct gebruiken. Maar als dat niet goed gebeurt, kan het soms zelfs de risico’s verhogen. Het is wat ons betreft niet opportuun voor zulke jonge kinderen.’