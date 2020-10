Netflix voert prijsstijging door

In de Verenigde Staten wordt Netflix opnieuw duurder. Meestal volgt de rest van de wereld dan vroeg of laat.

De prijs van een Netflixabonnement gaat opnieuw omhoog. In de VS gebeurt dat nu meteen: twee van de drie abonnementsformules gaan meer kosten. Het standaardabonnement (kijken op 2 schermen tegelijk in HD-kwaliteit) wordt 1 dollar duurder, en gaat van 13 naar 14 dollar per maand. Het premiumabonnement (4 schermen tegelijk, ultra HD) wordt 2 dollar duurder, en gaat van 16 naar 18 dollar per maand. Alleen de prijs van het basisabonnement (1 scherm en zonder HD-kwaliteit) blijft onveranderd op 9 dollar per maand.

Een woordvoerder van Netflix vertelde aan de website The Verge dat deze Amerikaanse aanpassing ‘geen indicatie is van een wereldwijde prijsverandering’, maar in het verleden heeft de prijs van een Netflixabonnement in Europa altijd ongeveer gelijke tred gehouden met die in de VS. De vorige Amerikaanse prijsstijging, van januari 1999, werd bij ons een jaar later doorgevoerd (met één verschil: bij ons bleef het basistarief toen gelijk). De prijzen zijn in België sinds januari respectievelijk 8, 12 en 16 euro voor de drie formules.

In de VS heeft Netflix er het afgelopen jaar heel wat concurrenten bij gekregen: Disney+, HBO Max, Peacock en het inmiddels alweer opgedoekte Quibi. Netflix wil die concurrentie de baas blijven door in te zetten op meer eigen films en series. Een prijsstijging zat er al een tijdje aan te komen. Vorige prijsverhogingen hadden bovendien weinig langdurig effect op de groei van de streamingreus.

HBO Max werd dit jaar gelanceerd voor 15 dollar per maand, een prijs waar Netflix met zijn nieuwe standaardtarief nog net onder blijft. Netflix kende begin dit jaar een enorme groei door de coronacrisis, al is dat effect intussen vertraagd.