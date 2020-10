Er worden dagelijks gemiddeld 618 mensen opgenomen in het ziekenhuis. De coronacijfers blijven dan ook dieprood. Volg hierboven de persconferentie van het Crisiscentrum live.

‘De indicatoren zijn niet veranderd, het gaat op dit moment niet in de goede richting’, begon Yves Van Laethem, Franstalige woordvoerder van Sciensano, een sombere persconferentie. ‘Een verdubbeling van het aantal doden vindt elke zes dagen plaats, van het aantal ziekenhuisopnames elke 8 dagen.’ De voorbije zeven dagen zijn meer dan 100.000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

‘Er worden meer dan 15.000 besmettingen per dag gemeld. Dat is een stijging met 38 procent, maar dat is een onderschatting. Ons land is op 20 oktober gestopt met het testen van asymptomatische hoogrisicocontacten en mensen die uit een rode zone terugkeren. Dat zorgt voor een vertekend beeld van de snelheid van het virus. Dat betekent dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Sciensano heeft samen met de Universiteit van Hasselt projecties gemaakt over het aantal besmettingen mochten we de teststrategie niet hebben aangepast. In dat geval zouden we nu 18.000 nieuwe besmettingen per dag zien. Dat is een met 66 procent stijging.’ Een pak meer dan de 38 procent in de officiële cijfers. ‘We kunnen dus niet spreken van een vertraging’, concludeerde Steven Van Gucht, Nederlandstalige woordvoerder van Sciensano.

Nog zeven dagen

‘We zien meer dan 6.000 mensen in het ziekenhuis met covid-19, en meer dan 1.000 op intensieve zorg’, ging Van Laethem verder. ‘Het aantal mensen op intensieve zorg verdubbelt elke 8 dagen. Als deze tendens zich doorzet, zonder verdere aanpassingen van ons gedrag, dan zullen we binnen de zeven dagen aan 2.000 patiënten op intensieve zorg zitten (de huidige maximumcapaciteit, red.).’ Ook de overlijdens nemen fors toe, met verschillende dagen van meer dan 100 doden.

Van Laethem gaf nog mee dat nu 25 procent van het aantal tests in het hele land nu positief is. ‘In Wallonië is het één op de drie, en in Henegouwen bijna 1 op 2 tests, of 43 procent.’

De leeftijdsverdeling van de besmette personen schuift verder op naar boven, wist Van Gucht te melden. Het overwicht ligt nu bij de actieve bevolking, tussen de 20 en de 60 jaar. ‘De helft van alle besmettingen vindt plaats bij mensen die ouder dan 41 jaar zijn. Bij 90-plussers verdubbelen de cijfers om de week. Bij kinderen en tieners onder de 20 jaar zien we een stabilisatie van de cijfers.’

Woonzorgcentra getroffen

In heel België is het aantal besmettingen ook in de woonzorgcentra op zeven dagen tijd verdubbeld tot verdrievoudigd. ‘De stabilisatie in Brussel van vorige week heeft zich jammer genoeg niet voortgezet’, aldus Van Gucht. ‘Ook Vlaanderen volgt de stijgende trend van Wallonië en Brussel snel. Op 13 oktober hadden in totaal 25 op de 1.000 bewoners in de Vlaamse wzc’s een besmetting. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover de week voordien. Het aantal covidvrije wzc’s neemt snel af. Grote uitbraken zien we vaker terug, al blijft het gelukkig beperkt. 8 procent van de wzc’s kent een grote uitbraak (met meer dan 10 besmettingen, red.).’