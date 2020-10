First lady Melania Trump heeft op een grote campagnebijeenkomst in Tampa, Florida, het woord genomen naast haar echtgenoot, president Donald Trump. ‘Wij zijn een land van hoop, geen land van angst of zwakheid’, aldus Melania Trump. ‘En we hebben een leider die ons dat elke dag toont. Ze wees er ook op dat de media haat en angst de wereld in sturen.