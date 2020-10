Brad Pitt (56) is weer single na zijn vrijage met Nicole Poturalski (27).

Volgens de Amerikaanse tabloid Page Six was er nooit sprake van een ­serieuze relatie tussen de Hollywoodacteur en het Duitse model – ze waren ook maar drie maanden samen. Poturalski was de eerste vriendin met wie Pitt in het openbaar verscheen na zijn turbulente breuk met Angelina Jolie. Poturalski is naar verluidt getrouwd met een Duitse restaurantuitbater, met wie ze, behalve een zoontje, ook een open relatie heeft.