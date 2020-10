Bewolking houdt aan, zaterdag vrij zonnig

Vrijdag blijft het meestal zwaarbewolkt maar hier en daar is er toch kans op een paar opklaringen, vooral dan in de namiddag. In het oosten kan er nog soms wat lichte regen of motregen vallen. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het westen. De wind waait matig, aan de kust vrij krachtig, uit zuidwest met rukwinden tot 50 km/uur of iets meer. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond is het tijdelijk nog overal zwaarbewolkt en is het op de meeste plaatsen droog. ‘s Nachts komen er meer opklaringen vanaf de Franse grens. Kans op nevel of lage wolken in de Ardennen. De minima liggen rond 7 graden in het zuiden en 11 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit zuidwest, krimpend naar zuid.

Zaterdag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs in de Ardennen, vrij zonnig. In de loop van de namiddag en avond neemt de bewolking en de kans op neerslag toe vanuit het westen. De zachte maxima schommelen tussen 12 graden in Hoge Venen en 16 à 17 graden in Vlaanderen bij een matige zuidenwind.

Zondag verwachten we meestal zwaar bewolkt tot betrokken weer met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. De daaropvolgende nacht neemt de wind nog iets toe maar blijft het kwik erg hoog.

Maandag wordt het vaak zwaar bewolkt met soms regen of buien. Vooral in de namiddag zijn er wat meer opklaringen en dan kan het kwik nog even vrij hoog klimmen voor de tijd van het jaar. De maxima klimmen tot 19 of lokaal zelfs misschien 20 graden.