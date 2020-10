Standard is maatje te klein voor dartel Benfica en hijst witte vlag na twee lichte strafschoppen

Standard moet nog wachten op zijn eerste punten in de Europa League. De Rouches kwamen in Lissabon door twee lichte strafschoppen op achterstand en gaven meteen de strijd op. Door het 3-0-verlies tegen het Benfica van Jan Vertonghen is Europese overwintering ver weg.

Op voorhand was de missie van de Luikenaars kraakhelder, de rampscenario’s van Sevilla (5-1) en Arsenal (4-0) vermijden. Alles meer dan één punt was al heel mooi meegenomen voor dit geplaagde Standard. Dat was toch de boodschap die het zelf op voorhand min of meer uitstraalde.

Sterrenfabriek Benfica, dat met zijn nieuwe parel Darwin Nunez begon, probeerde de geplaagde Rouches meteen bij de keel te grijpen. Na tien minuten speeltijd zeiden de verhoudingen in balbezit (79-21) eigenlijk alles. Dan is het pompen of verzuipen. Maar ondanks al dat technische vernuft in de Portugese gelederen kreeg Standard lang weinig grote kansen tegen. Pedrinho en Everton haalden beiden eens uit schuin buiten de zestien, zonder gevolgen. De eerste grote mogelijkheid kwam er vijf minuten voor rust, toen Bodart een voorzet in de voeten van Pizzi stompte. De Benfica-aanvoerder mikte over.

Domme strafschopfout

De Rouches stelden daar zelf overigens amper iets tegenover. Aan de bal was het veel te weinig. Mehdi Carcela was onzichtbaar tegen zijn ex-club, Obbi Oulare had het lastig. Dan geraak je moeilijk onder de druk uit. In de eerste helft bogen de Rouches, maar barstten ze niet. Helaas zouden ze dat al heel vroeg in de tweede helft wel doen. Bokadi tikte klungelig Waldschmidt aan in het strafschopgebied. Letexier aarzelde niet en wees naar de stip. Pizzi was meedogenloos: 1-0. Het Da Luz, dat voor het eerst dit seizoen een beperkt aantal supporters mocht ontvangen, ging los. Wat moet het heerlijk zijn om hier in een vol huis te scoren.

Standard raakte van slag, al had Vanheusden net voor het uur een prima kans op de gelijkmaker. De Limburger kon na een hoekschop vrij uithalen met links, maar stuitte op Vlachodimos. Zonde, want nog geen tien minuten later stond het 2-0. Opnieuw een goal uit een strafschop. Dit keer toonde de Franse ref zich wel heel erg streng voor Collins Fai. Tavares werd nauwelijks geraakt door de back uit Kameroen, maar ging gretig liggen. Deze keer mocht Waldschmidt de elfmeter schieten. Het resultaat bleef hetzelfde.

Witte vlag

Standard moest nu twee goals goedmaken. Een onmogelijke opdracht tegen een Benfica op Champions League-niveau. Consolideren lukte niet meer, probeerden de Rouches ze zelfs niet meer. Montanier hees de witte vlag en haalde Oulare, Cimirot en Vanheusden naar de kant. Onder meer Joachim Carcela kwam in de plaats. Er zondag staan tegen KV Oostende was kennelijk belangrijker.

Pizzi dikte met een heerlijke goal verder aan tot 3-0. Jan Vertonghen zag het allemaal vanuit zijn zetel gebeuren. Mogelijk schrok de Rode Duivel even op toen Gavory recht had op een penalty. Scheidsrechter Letexier legde de bal echter buiten de rechthoek. Met VAR was dit altijd strafschop geweest, maar ach, de strijd was toch al gestreden.

Er wachten de Rouches nu twee confrontaties met Lech Poznan. Op papier een haalbare kaart, maar de Polen bewezen tegen Benfica al dat ze een taaie klant kunnen zijn. Daar weet weten de buren van Charleroi alles van.