Dader van mesaanval in Nice was 21-jarige Tunesiër

Een 21-jarige Tunesiër heeft donderdagochtend drie mensen om het leven gebracht in de Notre-Dame van Nice. Dat heeft procureur Jean-François Ricard van het Franse antiterreurparket donderdagavond bevestigd. Ook het Tunesische parket start een onderzoek.

Er raken meer details bekend over de dader van de mesaanval in Nice, waarbij drie mensen om het leven kwamen. Volgens papieren van het Italiaanse Rode Kruis die hij op zak had, gaat het om een 21-jarige Tunesiër. Dit heeft procureur Jean-François Ricard van het Franse antiterreurparket donderdagavond op een persconferentie gezegd. Hij bevestigt dat de eerste elementen van het onderzoek aantonen dat de papieren inderdaad hem toebehoren.

De man was geen bekende bij de veiligheidsdiensten. Op 20 september was hij voor het eerst in Italië aangekomen via Lampedusa, en op 9 oktober opnieuw via de haven van Bari, zei Ricard. Volgens de Franse media zou hij in Lampedusa opgepakt zijn en het bevel gekregen hebben om het grondgebied te verlaten. In oktober is hij illegaal de grens naar Frankrijk overgestoken.

De procureur-generaal vraagt de media om de naam van de dader niet te publiceren om het onderzoek niet in gevaar te brengen.

Tunesië opent onderzoek

Ook het Tunesische parket heeft een onderzoek geopend naar de mogelijke betrokkenheid van een Tunesiër bij de mesaanval in het Franse Nice. De Tunesische wet laat toe elke burger te vervolgen die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een terreurdaad, of het nu in Tunesië is of daarbuiten.

Het Tunesische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanslag veroordeeld en zegt nog eens ‘alle vormen van terrorisme, extremisme en geweld te verwerpen.’