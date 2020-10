Scarlett Johansson stapt voor derde keer in huwelijksbootje

Actrice Scarlett Johansson heeft komiek Colin Jost het ja-woord gegeven. Dat wordt bevestigd aan The Hollywood Reporter. Johansson was hiervoor al twee keer getrouwd.

Scarlett Johansson en Colin Jost zijn afgelopen weekend getrouwd in intieme kring. Volgens TMZ vondt de plechtigheid plaats in Palisade in de Amerikaanse staat New York. Het koppel heeft daar ook een villa. De Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie Meals on Wheels maakte het nieuws als eerste bekend. Als ‘huwelijkswens’ roepen Johansson en Jost op om de organisatie te ondersteunen. ‘In deze moeilijke tijden moeten we een verschil maken voor kwetsbare ouderen’, vinden zij.

De 35-jarige actrice leerde haar echtgenoot in 2017 kennen op de set van het sketchprogramma ‘Saturday night live’. Colin Jost (38) schrijft al vijftien jaar grappen voor het programma en werd in 2017 benoemd tot een van de ‘head writers’. Ze verloofden zich in mei 2019.

Het is het derde huwelijk voor Scarlett Johansson. Van 2008 tot 2010 was ze getrouwd met acteur Ryan Reynolds, die intussen drie dochters heeft met actrice Blake Lively. In 2014 gaf Johansson opnieuw haar ja-woord aan de Franse journalist Romain Dauriac met wie ze in hetzelfde jaar een dochter kreeg. Het koppels scheidde drie jaar later. Voor Jost is het zijn eerste huwelijk.

Scarlett Johansson werd dit jaar ook genomineerd als ‘beste actrice’ voor haar rol als Nicole in het echtscheidingsdrama Marriage story. Ze brak in 1998 op haar dertiende door met haar hoofdrol in The horse whisperer. Later maakte ze furore in onder andere Lost in translation en als Black Widow in de Avengers-films. Dat personage krijgt in 2021 een eigen film.